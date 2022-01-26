Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу

«Сумашествие», — сказал Трамп, комментируя заявление президента США Байдена о планах отправки в Европу части американских сил на фоне напряженности вокруг Украины. «(Это может) Начать третью мировую войну <…>, это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне», — сказал экс-президент в подкасте журналиста Лу Доббса «Великая Америка».
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил, что она «никогда бы не произошла» при его администрации. «Это проблема НАТО», — подчеркнул бывший президент США. По словам Трампа, политика действующей администрации привела к тому, что Москва больше «не уважает» Вашингтон. «Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются», — сказал Трамп, подчеркнув, что по многим направлениям Америка «находится в состоянии бардака».
Ранее на этой неделе 8,5 тысячи американских военных получили приказ быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО. Байден заявил, что приведение войск в повышенную готовность не является провокацией, но нужно для поддержки восточноевропейских стран НАТО, у которых, по словам президента, есть основания для опасений из-за близости к России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.