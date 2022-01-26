21:24 (мск), источник: РБК
США рассказали о содержании ответов на требования России
Переданный ответ включает озабоченности США из-за действий России и предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщил Блинкен.
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Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.
Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.
Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.
Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.
«Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы», — сказал он.
Он добавил, что сейчас США вместе с союзниками обсуждают координацию действий по поставкам газа в Европу в том случае, если Россия решит использовать газ в качестве оружия, сократив поставки.
Ранее МИД России подтвердил, что посол США в России Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности.
Источник Bloomberg сообщал, что в ответе американской стороны, скорее всего, будет говориться о тех областях, над которыми США готовы работать с Россией, в том числе о контроле над вооружениями и более прозрачной коммуникации.