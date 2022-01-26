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21:24 (мск), источник: РБК

США рассказали о содержании ответов на требования России

Переданный ответ включает озабоченности США из-за действий России и предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщил Блинкен.

Источник: AP 2021

Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть «позитивные моменты», над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.

Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.

Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.

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Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.

«Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы», — сказал он.

Он добавил, что сейчас США вместе с союзниками обсуждают координацию действий по поставкам газа в Европу в том случае, если Россия решит использовать газ в качестве оружия, сократив поставки.

Ранее МИД России подтвердил, что посол США в России Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности.

Источник Bloomberg сообщал, что в ответе американской стороны, скорее всего, будет говориться о тех областях, над которыми США готовы работать с Россией, в том числе о контроле над вооружениями и более прозрачной коммуникации.

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