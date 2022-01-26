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21:33 (мск), источник: РБК

Заявления главы Госдепа США после ответа на требования России. Главное

По словам Блинкена, США не планируют публиковать текст документа и ждут того же от Москвы.

Источник: Reuters

Глава Госдепа США сделал ряд заявлений по поводу переданного в МИД России письменного ответа на предложения России по безопасности в Европе.

Основные тезисы из речи Блинкена:

  • США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации. «Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать <…> Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия <…> Думаю, есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена на эту работу».
  • США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям. «Решение о том, как ответить, остается за Россией. Мы готовы ко всем сценариям».
  • Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы. «В этом документе мы не только выразили наши главные принципы и обеспокоенность о том, что делает Россия для подрыва безопасности и стабильности, мы также обозначили сферы, где, как мы думаем, мы вместе могли бы усилить безопасность».
  • Принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется. «В документе ясно обозначены базовые принципы, которым мы привержены и которые будем отстаивать, большинство из них были озвучено мной в публичных выступлениях в последние дни и недели, в их числе политика “открытых дверей” НАТО».
  • США не будут публиковать ответ на российские предложения и ждут того же от Москвы. «Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению».
  • Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие дни для подготовки дальнейших переговоров.
  • США не уверены, что Россия начнет вторжение на Украину. «Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины».
  • Президент Джо Байден принимал активное участие в составлении ответа, он лично вносил правки.

После переговоров в Женеве и Брюсселе 10—13 января российская сторона заявила, что об их результативности и возможности продолжить диалог Москва будет судить по ответу, который получит на своих требования. Причем Кремль и МИД настаивали на письменном ответе.

26 января посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — сообщила пресс-служба МИД России.

Визит американского посла в МИД России продлился около получаса.

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