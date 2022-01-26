21:33 (мск), источник: РБК
Заявления главы Госдепа США после ответа на требования России. Главное
По словам Блинкена, США не планируют публиковать текст документа и ждут того же от Москвы.
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Глава Госдепа США сделал ряд заявлений по поводу переданного в МИД России письменного ответа на предложения России по безопасности в Европе.
Основные тезисы из речи Блинкена:
После переговоров в Женеве и Брюсселе
26 января посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — сообщила пресс-служба МИД России.
Визит американского посла в МИД России продлился около получаса.