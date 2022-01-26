Столтенберг: НАТО не готово к компромиссам по своим основным принципам

«Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь», — сказал Столтенберг. Он заявил, что Россия должна «вывести войска» из Украины, Грузии и Молдавии, «где они развернуты без согласия этих стран».
Вместе с тем, генсек альянса считает, что Россия должна позволить НАТО восстановить представительства в Москве и Брюсселе.
Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам.
Йенс Столтенберггенеральный секретарь НАТО
По словам Столтенберга, российские войска близ Украины находятся в высокой степени боеготовности, они размещены не только в России, но и в Белоруссии, и их перемещения непрозрачны. По его мнению, военные учения могут использоваться как прикрытие для «нападения».
Ранее сегодня, 26 января, посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО. Документы не опубликованы, однако Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в своем ответе предложили России «серьезный дипломатический путь».
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств—членов НАТО. Москва, в частности, предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО бывших советских республик.