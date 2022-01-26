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22:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: НАТО не готово к компромиссам по своим основным принципам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит брифинг после того, как России были переданы ответы альянса на предложения по гарантиям безопасности в Европе. По его словам, в своих ответах НАТО сообщила России, что не готова к компромиссам по своим основным принципам, в том числе по праву стран вступать в альянс. НАТО продолжит тесное сотрудничество с Украиной и не откажется от политики «открытых дверей».

Источник: AP 2021

«Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь», — сказал Столтенберг. Он заявил, что Россия должна «вывести войска» из Украины, Грузии и Молдавии, «где они развернуты без согласия этих стран».

Вместе с тем, генсек альянса считает, что Россия должна позволить НАТО восстановить представительства в Москве и Брюсселе.

Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

По словам Столтенберга, российские войска близ Украины находятся в высокой степени боеготовности, они размещены не только в России, но и в Белоруссии, и их перемещения непрозрачны. По его мнению, военные учения могут использоваться как прикрытие для «нападения».

Ранее сегодня, 26 января, посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО. Документы не опубликованы, однако Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в своем ответе предложили России «серьезный дипломатический путь».

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств—членов НАТО. Москва, в частности, предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО бывших советских республик.

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