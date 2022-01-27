Козак заявил о восьмичасовом аудите разных прочтений Минских соглашений

Советники лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) договорились встретиться еще раз через две недели в Берлине, чтобы попробовать выработать уже конкретные рекомендации Украина, Донбасс, ОБСЕ по разрешению конфликта, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он дал пресс-конференцию в российском посольстве в Париже сразу после встречи с советниками, которая проходила в Елисейском дворце. Украину на них представлял глава офиса президента Андрей Ермак, Германию — советник канцлера Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн.
Переговоры продлились восемь часов. Козак охарактеризовал их, как «непростые» и назвал прошедший разговор «инвентаризацией разных прочтений Минских соглашений». По его словам, стороны добились «прорыва» в том, что согласились — пока будут разночтения по интерпретации Минких соглашений Нормандский формат вряд ли сможет сыграть существенную роль в урегулировании конфликта на Востоке Украины. «Кто, что должен выполнять — разногласий в Нормандском формате не должно быть», — добавил он.
Вместе с тем, по его словам, стороны договорились о том, что независимо от разночтений должно безусловно соблюдаться перемирие по соглашению от 22 июля 2020 года. Это единственный «сущностный вопрос, по которому мы договорились», отметил Козак.
«Это все итоги наших 8-часовых непростых дискуссий, которые умещаются на полстранице печатного текста», — добавил он.
«Ключевым вопросом» Козак назвал прямой диалог между Киевом и Донбассом. «Коллеги попросили двухнедельную паузу, — сказал он и добавил, что “сегодня речь идет даже не столько о том, чтобы обсуждался вопрос о физическом диалоге, глаза в глаза”, а хотя бы о том, чтобы Киев отреагировал на “те письменные предложения, которые Донбасс внес в контактную группу”.
«Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились», — сказал Козак и добавил, что Украина до сих пор не высказала «собственное видение политических условий урегулирования конфликта».
Комментируя предложение секретаря генсовета «Единой России», первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака поставить оружие на Донбасс, Козак сказал, что не знает, «чем руководствовался господин Турчак», когда выступил с таким заявлением.
Но добавил, что в Минских соглашениях нет ни слова, о том, кого можно поддерживать, а кого нельзя — ни для России, ни для Украины.
Одновременно с Козаком пресс-конференцию дал Андрей Ермак. «Произошла непростая содержательная встреча, такой аудит выполнения минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата от 2019 года», — заявил он. По его словам, стороны согласовали коммюнике — «первое, которое удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года».
Последний раз советники лидеров «четверки» общались в августе прошлого года. После этого, из-за накопившихся противоречий страны взяли продолжительную паузу.
Встрече в Париже предшествовали позитивные для Москвы сигналы со стороны Киева. В понедельник из Верховной Рады был внезапно отозван направленный туда в августе прошлого года законопроект «О государственной политике переходного периода». Он предполагал среди прочего законодательно закрепить за Россией статус «государства-агрессора». Курирующая реинтеграцию Донбасса вице-премьер страны Ирина Верещук объяснила это тем, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах, чтобы привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники написала, что отзыв документа был предусловием Москвы для проведения встречи советников — требование России передали Киеву представители Германии и Франции. Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн посещали в украинскую столицу 11 января и провели переговоры с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком. За несколько дней до этого, 6 января, они были с визитом в Москве, где их принял Дмитрий Козак.
Козак дал пресс-конференцию сразу после того, как с заявлениями выступили сначала госсекретарь США Энтони Блинкен, а затем генсек НАТО Йенс Столтенберг. Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на ее предложения. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от принципа «открытых дверей» для всех желающих вступить в НАТО, в том числе Украины и Грузии. Но США, добавил он, готовы обсуждать с Россией вопросы размещения вооружений и учений НАТО в Европе. «Есть области, где мы можем достичь безопасности для всех, включая Россию, <…> Например, это неразмещение ракет на Украине, военные учения в Европе, контроль вооружений, прозрачность, меры по уменьшению рисков», — перечислил он и призвал Россию к деэскалации.
Столтенберг заявил, что НАТО также передала России письменный ответ на ее предложения по безопасности, он идет параллельно с предложениями США. Принцип «открытых дверей» сохраняется, но вступление Украины в НАТО пока выглядит маловероятным, отметил он и добавил, что Россия должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдавии, где они развернуты без согласия этих стран. Столтенберг предложил возобновить работу представительства НАТО в России и российского представительства в Брюсселе, а также установить прямую линию связи и использовать военные контакты для избежания военных инцидентов.
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