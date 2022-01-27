Эксперты оценили работу федеральных органов власти в интернете

Как пояснила «Ъ» руководитель департамента «Диалога» по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева, АНО системно работает с правительством для повышения качества интернет-коммуникаций: «Помимо оценки и методического сопровождения органов власти, мы проводим мониторинг информационного поля и создаем аналитические продукты, помогаем привлекать партнеров к государственным проектам и проводим образовательные семинары для профильных специалистов». По словам Полетаевой, представители министерств и ведомств уже собирались на специальный семинар, организованный «Диалогом», где им рассказали о стандарте работы ФОИВ в интернете, разработанном экспертами АНО.
В 2021 году рейтинг составлялся дважды: в июне и по итогам года. Работа чиновников оценивалась по пяти параметрам, каждый из которых имел свой вес в итоговой оценке по 100-балльной шкале. Наибольшую значимость (55%) получила работа ФОИВ в официальных пабликах, на втором месте (15%) — наличие отдельных проектов в коллаборации с внешними партнерами. В качестве примера такой работы Юлия Полетаева приводит совместную кампанию Росмолодежи и соцсети Likee «За благополучие онлайн-поколения. Вместе» по продвижению безопасного и ответственного контента. Еще одним успешным примером в «Диалоге» считают голосование за лучшего педагога в мессенджере Viber, организованное Министерством просвещения. Одинаковый вес в 10% имеют еще три критерия: интеграции ведомств с блогерами, работа с популярными неофициальными новостными и тематическими пабликами, планирование контента.
«Ъ» ознакомился с первой десяткой рейтинга, которую возглавил Роспотребнадзор (89 баллов), по сравнению с июнем прибавивший 24 балла. Как говорят в «Диалоге», это связано не с новой волной пандемии в конце 2021 года, а с тем, что ведомство активизировало работу с неофициальными пабликами, улучшило планирование контента и больше взаимодействует с блогерами и лидерами общественного мнения, привлекая их в прямые эфиры.
Второй с 87 баллами стала Росмолодежь. За полгода ее рейтинг вырос на 31 балл за счет ребрендинга, который коснулся в том числе и работы с графическим оформлением контента в соцсетях.
Остальные места в первой десятке заняли Министерство просвещения (79 баллов), Ростуризм (74), Федеральная антимонопольная служба (70), Росреестр (58), Минэкономики и Росстат (по 57), Федеральная таможенная служба (56) и Минфин (54).
Помимо двух лидеров, за полгода сильно прибавило Минэкономики (+24 балла): как поясняет Юлия Полетаева, министерство заметно улучшило свое медиапланирование.
«Диалог» также вывел средние оценки ведомств по каждому критерию. Лучше всего им удаются активность в официальных пабликах (49 баллов) и планирование контента (48). Далее следуют работа со спецпроектами (28 баллов), взаимодействие с блогерами (21) и интеграции с неофициальными пабликами (16).
Эксперты поясняют, что к работе с неофициальными пабликами ведомства не проявляют «должного внимания» и плохо реагируют на комментарии пользователей: большая их часть остается без ответа.
Полетаева обещает, что все участники рейтинга получат специальные «дорожные карты» с указанием как их сильных сторон, так и «зон развития».
Политконсультант Алена Август скептически относится к количественным оценкам работы в интернете. «Они не отражают всю реальную картину. Специалисты по политическому SMM слишком сильно сосредоточены на объеме распространения контента, хотя это не формирует полноценный общий образ того или иного ведомства», — поясняет эксперт. По ее словам, качеству текста часто уделяют меньше внимания, забывая о том, что одно слово может нести разные смыслы: «Мне кажется, подход надо делать более разнообразным. И ресурсы тратить не только на парсинг (автоматизированный сбор данных.— “Ъ”), но и на оттачивание формулировок, подбор нужных слов и инструментов коммуникаций».
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