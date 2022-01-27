Госдума разрешила приватизацию участков в зонах охраны источников водоснабжения

Внесенный прошлой осенью правительством РФ проект поправок к Земельному кодексу разработан Росреестром. Действующее законодательство устанавливает вокруг источников водоснабжения пояса защиты.
Первый пояс — это зона наиболее строгого режима, предназначенная для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Здесь запрещено любое строительство. Второй пояс предназначен для профилактики микробных (бактериологических) загрязнений. Участки второго пояса по действующему законодательству можно взять в аренду; в некоторых случаях допускается и строительство — при обязательном соблюдении требований защиты источников водоснабжения от загрязнения.
Сейчас территории в границах указанных поясов ограничены в коммерческом обороте. Запрет на продажу участков появился в Земельном кодексе в 2007 году и объяснялся необходимостью охраны водоемов. Даже если гражданин построил что-то во втором поясе зон санитарной охраны, он все равно не получит право собственности на земельный участок, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.
В пояснительной записке к принятому в среду законопроекту говорится, что изменения не создают дополнительных рисков загрязнения, ведь соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок.
«Причем эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка выше, чем арендатора, — приводят доводы авторы документа, — за счет возможности обращения взыскания на земельный участок или объект недвижимости в счет уплаты штрафа». В пояснительной записке отмечается, что отмена ограничения «позволит мобилизовать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд руб. ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков».
«За период с 1980 по 2010 год (годы введения действующих ограничений по второму поясу Московского водопровода) в границах второго пояса ЗСО в Московской области построены около 7,5 тыс. объектов капитального строительства, — заявляли ранее в Росреестре. — Таким образом, граждане, которым в пользование предоставлены земельные участки в границах данного пояса, не могут воспользоваться “дачной амнистией” по переоформлению земли, лишены возможности продать, подарить или передать в наследство свои участки. Дачники, садоводы и огородники, использующие земельные участки только на основании членских книжек в кооперативах и товариществах, не могут оформить землю в собственность и фактически остаются бесправными и лишенными государственных гарантий защиты прав на землю».
Ранее несколько академиков РАН направили письмо в Совет безопасности РФ с просьбой предотвратить негативные последствия законопроекта. «В случае принятия поправок будет не только легализовано незаконное строительство и захват земель во втором поясе ЗСО частными собственниками, — говорилось в письме. — Под застройку попадут тысячи гектаров природных территорий, являющихся зелеными легкими Подмосковья и природным препятствием для стока загрязнений в реки и водохранилища».
Второй пояс играет огромную роль в системе водной охраны, указывает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Он уверен, что застройка неминуемо приведет к деградации естественного барьера, который предохраняет водный источник от загрязнения, поступающего по поверхностным стокам: «Да и объект, который там построят, сам будет источником загрязнений». Приватизация указанных земель лишит государство возможности «воздействовать» на недобросовестного землевладельца, подчеркивает академик: «С арендатором можно договориться — договор можно расторгнуть, если нарушаются правила. А отобрать землю у собственника — задача практически невыполнимая. Можно оштрафовать, но подавляющее большинство штрафов — как слону дробинка».
Отметим, с подобной аргументацией выступал на пленарном заседании в среду депутат Алексей Куринный (КПРФ), заявив, что фракция не будет голосовать в поддержку законопроекта. В итоге «за» проголосовали 272 депутата Госдумы, а против — 32 (13 из КПРФ и 18 от СР).
Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова указывает, что строительство во втором поясе санитарной охраны в принципе не рекомендовано экспертами. В случае снятия запрета на приватизацию участков, прогнозирует эксперт, они будут интенсивнее застраиваться. По мнению Довлатовой, законопроект, в частности, направлен на легализацию незаконно возведенных построек, но все равно нужно «заранее ввести в законодательство строгие ограничения по использованию земли в этих зонах».
«Правительство не в полной мере просчитало последствия, которые могут возникнуть при строительстве жилых домов и опасных объектов на берегах рек и водоемов питьевого водоснабжения, — считает Довлатова. — Это неминуемо приведет к проблеме неконтролируемого сброса сточных вод в водные объекты и попадания в них различного рода загрязняющих веществ. Вследствие этого вырастут затраты водоканалов на водоочистку. Их надо будет компенсировать либо за счет увеличения тарифов для населения, либо за счет бюджетных средств. Помимо этого, водоканалам и управляющим организациям из-за построенных объектов будет сложнее попасть к своим сетям водоснабжения и водоотведения для профилактики и ремонта, устранения аварийных прорывов». Она указывает и на другую проблему: доступ граждан к водным объектам может быть затруднен из-за появления частных построек по берегам. А это приведет к ограничению «рекреационного потенциала водоемов».