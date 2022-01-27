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02:31 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Источник: AP 2021

«Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного (Японского — ред.) моря: южнокорейские военные», — говорится в сообщении агентства.

КНДР в этом году провела уже пять испытаний вооружений: 5 и 11 января Северная Корея испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство Ренхап сообщило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.

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