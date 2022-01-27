Медведев назвал способ избежать войны

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — сказал он.
Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США.
«Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — сказал Медведев.
По его словам, когда «это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально».
«Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт», — рассказал Медведев.
Он добавил, что Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации.
«Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — сказал Медведев.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9—10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Запад пообещал на этой неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.
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