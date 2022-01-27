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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — заявил министр.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул что США сознательно игнорируют принцип неделимости безопасности, когда спокойное существование одного государства не может достигаться путем создания угрозы для другого.

«Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не в праве запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны», — отметил Лавров.

США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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