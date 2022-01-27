Песков: Путину известно, но он пока не отреагировал на просьбы о поставках оружия ДНР и ЛНР

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения, он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для “Единой России”, но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
Песков упомянул также инициативу КПРФ о признании образований в Донбассе. «Это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями и что, конечно же, и наши граждане, и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы», — сказал он.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 января выступил с заявлением о необходимости оказать помощь Донбассу в виде поставок отдельных видов вооружения. После глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал руководство страны начать поставки военной продукции в регион. До этого КПРФ выступила с инициативой о признании Донецкой и Луганской республик для «обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз».