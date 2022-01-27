Медведев назвал угрозы «адскими санкциями» «ритуальным танцем»

Даже те, кто грозит России санкциями, не верят в то, что эта угроза сработает, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют.
Дмитрий Медведевзампредседателя Совета безопасности (цитата по «РИА Новости»)
Он призвал не пугать Россию «адскими санкциями».
«Проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы», — подчеркнул зампред Совбеза России.
Комментируя возможность запрета на конвертацию рубля, Медведев заявил, что в случае ограничений на операции в долларах и евро Россия перейдет на китайские юани.
Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Я не знаю, кто от этого больше потеряет.
Дмитрий Медведев зампредседателя Совета безопасности
Медведев напомнил, что Россия уже проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и при необходимости может «внутри этой корзины определенное перераспределение сделать».
Ранее о том, что угрозы санкций со стороны Запада не относятся «к разряду реальной политики», заявил замглавы МИДа Александр Грушко.
США и другие государства предупреждают Россию о «беспрецедентных санкциях» в случае ее вторжения на Украину. Москва не раз заявляла, что не планирует нападения.
25 января представитель администрации США на брифинге сообщил, что страна готовит санкционные меры против России на случай эскалации конфликта на Украине. Пакет мер будет включать экспортные и финансовые ограничения, причем в результате подразумеваются более масштабные для Москвы последствия, чем те, что рассматривались после присоединения Крыма к России в 2014 году. По данным Reuters, Вашингтон ожидает, что к санкциям присоединятся и европейские партнеры.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тот же день заявил, что страны Запада «в унисон» отреагируют на нападение России на Украину и санкции в таком случае будут более жесткими, чем все введенные ранее.
Газета Bild писала, что ущерб от новых рестрикций может составить более $50 млрд. По данным издания, Запад планирует блокировать поставки сырья из России, ограничить работу посольств и сократить поставки российского оружия. Германская сторона в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Берлин заверила, что в случае российского вторжения не допустит запуска «Северного потока-2», сообщила Bild.
В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли законопроекты о мерах против России. И в проекте демократов, и в документе от республиканца Марко Рубио фигурируют персональные санкции против президента России Владимира Путина. В среду, 26 января, корреспондент CBS со ссылкой на источники сообщила, что власти отказались от санкций против Путина, потому что это затруднит переговоры с ним западных коллег.