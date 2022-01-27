Москва заявила о недопустимости «даже мысли» о войне с Украиной

Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.
Он упомянул заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев не видит оснований для «вторжения» России на Украину, о котором говорит Запад. С ним согласен и министр обороны страны Алексей Резников, указал дипломат.
Со своей стороны мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами.
Алексей Зайцевзаместитель директора департамента информации и печати МИДа
Однако, продолжил Зайцев, «заокеанские кураторы Украины» другого мнения на этот счет. «Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир, и стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь», — считает замдиректора ДИП.
Если же «что-то идет не по плану», Запад начинает нагнетать обстановку. В пример он привел приказ эвакуировать персонал посольств из Киева, наращивание военных поставок. «И еще громче кричат о мифической российской угрозе, называя даже запланированное им время нападения России на Украину: когда-то между текущим моментом и серединой февраля», — добавил он.
При этом тот, кто посмеет иметь свою точку зрения, «неминуемо поплатится своей карьерой, а возможно, своей безопасностью». Он напомнил об отставке немецкого вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, который заявил, что Киев потерял Крым, и назвал заявления о планах России по нападению на Украину нонсенсом.
Президента Хорватии, посчитавшего, что Украине не место в НАТО, внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», как, впрочем, и вышеназванного германского вице-адмирала.
Алексей Зайцевзаместитель директора департамента информации и печати МИДа
После заявления МИДа о неприемлемости войны между Россией и Украиной курс доллара упал почти на ₽1,9, до ₽77,61, курс евро — на ₽2,8, до ₽86,57. Американская валюта опустилась ниже отметки ₽78 впервые с 24 января этого года, европейская валюта оказалась ниже ₽87 впервые с 21 января.
Запад неоднократно утверждал, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Возможными сроками нападения в Белом доме, в частности, называли середину января — середину февраля. О том, что Россия планирует агрессию против Украины к середине февраля, говорила и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Вашингтон утверждает, что Россия готовит военную провокацию под чужим флагом, подыскивая предлог для вторжения в соседнюю страну. В Кремле опровергали эти слова. Глава российского МИДа, в свою очередь, говорил, что Запад стремится «к реальной провокации», чтобы «киевский режим сорвался на силовую операцию в Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности».
Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае агрессии, а НАТО уже объявило о переброске сил.
Украинские власти ранее неоднократно призывали население не впадать в панику из-за сообщений о возможном нападении России. В частности, президент Владимир Зеленский попросил украинцев беречься «от брехни».