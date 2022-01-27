Нуланд пообещала остановку «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину

«Если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, “Северный поток-2” не будет продвигаться вперед», — сказала Нуланд на брифинге. Госдепартамент транслировал его в YouTube.
По ее словам, США и союзники едины в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ России в случае нападения. «Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ее к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — добавила она.
Заместитель госсекретаря прокомментировала встречу политсоветников лидеров «нормандской четверки» по Донбассу. По ее мнению, этот формат — лучший для выполнения Минских соглашений.
Виктория Нуланд выразила надежду, что Москва изучит ответ Вашингтона по гарантиям безопасности и вернется к переговорам по этой теме. Она рассказала, что в документе содержатся опасения США, в том числе нарушением Россией «суверенитета по отношению к соседям».
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Германия готова ввести санкции против «Северного потока-2» в случае нападения на Украину. Россия отрицает, что планирует вторжение. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что страны Запада «без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре», когда говорят о санкциях против России.