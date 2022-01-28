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00:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский и Байден обсудили поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, они обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации с Украиной, а также оказание ей финансовой поддержки.

Источник: Reuters

Как рассказал украинский президент, беседа была «долгой». Он поблагодарил господина Байдена за «постоянную военную помощь». «Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее… Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», — написал он в Twitter.

Американская разведка с осени 2021 года сообщает о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. Владимир Зеленский заверяет соотечественников, что ситуация в стране находится под контролем. МИД Украины считает, что российских войск на границе недостаточно для вторжения. В Госдепе продолжают настаивать на высоком риске нападения.

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