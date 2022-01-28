США запросили о проведении 31 января встречи СБ ООН по Украине

«Сейчас необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности, — отмечается в тексте. — Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии».
В американской дипмиссии заявили, что действия России вокруг Украины «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН». В представительстве США также вновь выступили с утверждениями, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных и что Россиия «участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных на Украину».
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.