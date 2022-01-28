ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд

К 2023 году, как стало известно «Ъ», правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд.
Как следует из материалов Минтруда, посвященных модели реорганизации ПФР и ФСС (есть у «Ъ», в Минтруде подтвердили их подлинность), ведомство предлагает объединить две организации в единую структуру, присвоив ей новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Напомним, сейчас организационно-правовая форма обоих фондов — государственное учреждение, она закреплена в Бюджетном кодексе.
Согласно проекту закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» (есть у «Ъ»), внебюджетный фонд — это некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки. Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда, так же как и ответственным по публичным обязательствам фонда, — РФ.
Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет. Он будет состоять из семи человек — представителей работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьера — координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя фонда.
В компетенции совета, говорит источник «Ъ» в правительстве, будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации. Впрочем, окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства — как и сейчас.
Административные расходы на работу нового фонда (на выплату зарплат сотрудникам, содержание имущества и обслуживание IT-систем), как отмечают источники «Ъ» в социальном блоке, не должны превысить показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, то есть примерно 1% от их расходов. В то же время, говорят они, в Минтруде надеются на экономию бюджетных средств по двум последним статьям расходов — за счет эффекта масштаба, а также с помощью сокращения расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Основная масса сотрудников и ПФР, и ФСС (в сумме — более 130 тыс. человек по всей стране) при этом должны остаться на своих рабочих местах или быть переопределены на новые позиции в обновленной структуре фонда.
Как рассказывают источники «Ъ» в правительстве, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию — чтобы летом можно было бы подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023−2025 годы. Помимо этого документа, ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов — работа над ними также будет идти уже в этом году.
Важнейшая предпосылка для объединения фондов именно сейчас, ведь их реформа обсуждается без малого уже десять лет, как объясняют источники «Ъ», — цели, заложенные правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она, напомним, предполагает, что к этому моменту правительство будет управлять всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой цифровой платформы (ЕЦП), которую сейчас по заказу ПФР разрабатывает «Ростелеком». Она должна будет объединить все существующие профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы.
Ее создание, как указывалось в концепции, необходимо, чтобы адаптировать социальную сферу РФ к «новым цифровым реалиям» и удовлетворить растущие ожидания граждан. Так, к 2025 году они должны иметь возможность получить 80% социальных услуг в электронном виде, что сократит срок ожидания в два раза и сведет в большинстве случаев весь объем необходимых документов к одному заявлению. С 2023 года, по плану Минтруда, часть из них будет доступна в формате «одного окна» на портале госуслуг, также полноценно будет работать единый контакт-центр для консультаций. С учетом появления у ПФР и ФСС такого объема единой инфраструктуры объединение их аппаратов было только вопросом времени, подчеркивает источник «Ъ». При этом Минтруд планирует сохранить сеть отделений фонда, чтобы дать его клиентам возможность выбирать между обращением за услугами онлайн или лично.
За объединением фондов в единую структуру последуют новшества не только для застрахованных, но и для работодателей, а именно унификация отдельных положений тарифной политики ПФР и ФСС.
В первую очередь Минтруд планирует ввести так называемый единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы.
С 2023 года, по замыслу Минтруда, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в том же размере, однако в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы (1,565 млн руб.). Кроме того, ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.
Такое повышение тарифа, по расчетам ведомства, коснется только 12,9% работодателей и 9,6% работников — большинство из них занято в финансовых, научно-исследовательских и IT-организациях, в нефтегазовом и металлургическом секторах. Максимальный рост дополнительной нагрузки на работодателей в пересчете на одного работника составит 16,4 тыс. руб., что увеличит доходы бюджета фонда по этому виду страхования от взносов работодателей на 13,7 млрд руб. и позволит к 2025 году увеличить максимальный размер выплат по обязательному социальному страхованию в 1,5 раза.
Так, например, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, который составляет 40% от средней зарплаты в пределах страхуемого заработка, составит 57,4 тыс. руб. вместо 37,9 тыс. руб., а пособие по беременности и родам (максимальная сумма пособия за 140 календарных дней) — 660,9 тыс. руб. вместо 435,9 тыс. руб. Также вырастет и пособие по временной нетрудоспособности: при стаже восемь лет и более — до 143,5 тыс. руб. вместо 94,7 тыс. руб., при стаже от пяти до восьми лет — до 114,8 тыс. руб. вместо 75,7 тыс. руб., при стаже до пяти лет — до 86,1 тыс. руб. вместо 56,8 тыс. руб.
Минтруд не планирует менять количество и порядок льгот по страховым взносам, которые существуют сейчас, такими привилегиями, напомним, сейчас обладает малый и средний бизнес (единый тариф составляет 15% с выплат выше МРОТ), резиденты ТОР, СОНКО, благотворительные организации, «Сколково», ИТ-организации, организации-мультипликаторы (им предлагается установить тариф 7,6%, что позволит ряду типов предприятий уменьшить расходы на взносы) и суда (тариф — 0% с выплат экипажу, до 2027 года).
Переход на единый тариф также позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы. В ней будет несколько разделов — от учета сведений о факте работы до информации о структуре зарплаты бюджетников, — которые компании будут заполнять с разной периодичностью.
Хотя на первый взгляд создание из ПФР и ФСС единой структуры с совокупным бюджетом примерно в половину федерального (более 10 трлн руб.) должно было бы вызвать споры между правительством, профсоюзами и работодателями, опрошенные «Ъ» стороны социального партнерства не высказали к этой идее никаких принципиальных возражений. Это, впрочем, можно объяснить тем, что появление новой организации в сфере социального обеспечения РФ по факту мало что изменит, за исключением технической составляющей ее функционирования, и даже создание для этой организации нового правового статуса по существу является фиксацией уже сложившейся практики работы ПФР и ФСС. Предполагается, что эволюция Социального фонда будет напоминать развитие ФНС, который, действуя в рамках своего штатного расписания, постоянно принимает на себя новые функции, в то время как старые сокращаются, в том числе за счет цифровизации.
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