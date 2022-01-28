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01:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Игорь Краснов решил усилить надзор за безопасностью полетов

Как стало известно «Ъ», генпрокурор РФ Игорь Краснов решил взять под усиленный контроль безопасность воздушных перевозок в России. По его указанию прокуроры особое внимание обратят на системные и значимые нарушения в работе авиакомпаний и аэропортов, диспетчеров и летчиков, соблюдение прав, а также проследят за соответствием комплектующих для самолетов установленным нормам. Собеседники «Ъ» в авиакомпаниях отметили, что при прокурорских проверках их деятельности нужно четко разделять сферу ответственности самих авиаперевозчиков и сотрудничающих с ними структур.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», на днях генпрокурор Игорь Краснов подписал указание «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функционирования воздушного транспорта». В распоряжении, адресованном в первую очередь региональным транспортным прокурорам, Краснов потребовал от них «считать безопасность приоритетным направлением надзора в сфере транспорта» и разъяснил, что для решения этой задачи надзорщикам фактически следует взять под свой контроль все сферы гражданской авиации в России.

В частности, говорится в документе, прокурорам предстоит теперь следить, чтобы все аэропорты были оснащены современным навигационным и светосигнальным оборудованием, средствами связи, транспортом, а их взлетно-посадочные полосы соответствовали требованиям безопасности, «особенно в зимнее время».

Прокурорские проверки также распространятся на все наземные службы, включая аварийно-спасательные формирования, метеорологические и даже орнитологические, отвечающие за разгон птиц.

Прокуроры проверят их «укомплектованность личным составом, обеспеченность оборудованием и техникой», а также организованное взаимодействие друг с другом. «Для своевременного выявления угроз безопасности полетов» надзорщики проверят и приаэродромные территории, в том числе и расчистку от самовольно возведенных высотных зданий, «ухудшающих видимость и мешающих работе радиотехнического оборудования», а также несанкционированных свалок, привлекающих к объекту мешающих пилотам чаек.

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Подчиненные Игоря Краснова возьмут под свой контроль и авиакомпании. Прокуроры будут проверять их штат, производственную базу и финансово-экономическое состояние. Надзорщикам предстоит также убедиться, что все российские авиапредприятия имеют «достаточное количество самолетов», своевременно обслуживают их, а при ремонтах своего авиапарка применяют только «аутентичные комплектующие». В случае обнаружения контрафактных запчастей прокуроры будут «в обязательном порядке выяснять их происхождение и давать выявленным нарушениям уголовно-правовую оценку».

Важная роль отводится транспортным прокурорам и в расследовании авиакатастроф. По указанию генпрокурора любое происшествие на авиатранспорте должно рассматриваться как повод для проведения проверок соблюдения законов в сфере безопасности полетов, поэтому информацию об инциденте его участники обязаны сразу же довести до транспортного прокурора. В случае ее сокрытия такому нарушению необходимо каждый раз давать «принципиальную оценку».

Согласно тексту документа, о катастрофах и преступлениях, повлекших смерть двух и более лиц, а также об инцидентах, получивших общественный резонанс, участники событий обязаны известить спецдонесением Генпрокуратуру. Региональный же транспортный прокурор в таких случаях «незамедлительно выезжает на место события для координации работы» правоохранителей. В дальнейшем ему предписывается надзирать за предварительным расследованием, контролировать его полноту, качество и соблюдение сроков.

В обязанности прокурорского надзора теперь войдет вопрос «информирования и просвещения» авиаспециалистов с целью повышения «уровня их правосознания» и формирование таким образом «культуры безопасности полетов».

Под контролем окажутся диспетчеры — прокуратура проследит за соблюдением ими «технологии и фразеологии радиообмена» в эфире. Наконец, не обойдут надзорщики вниманием и летчиков. По решению генпрокурора его подчиненные будут жестко контролировать «соблюдение ими правил подготовки и выполнения полетов».

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Речь в том числе идет о буксировке, рулении, взлете и посадке самолета, соответствии нормам его массы в загруженном состоянии и центровке груза. Прокуроры должны также проследить за тем, чтобы командиры экипажей обеспечивали «дисциплину и порядок на борту, в том числе с применением мер принуждения к нарушителям». Надзорный орган изучит соблюдение пилотами режима труда и отдыха, периодичность прохождения медосмотров, «своевременность и полноту теоретической, практической и тренажерной подготовки», а также «умение летчиков действовать в аварийной ситуации».

Кроме того, будет проверено, все ли они прошли обязательную процедуру дактилоскопической регистрации. Как следует из документа, прокуроры проверят лицензии у всех связанных с авиацией институтов и учебных центров, квалификацию преподавателей и содержание учебных планов, а также наличие в профильных «тренажеров, макетов воздушных судов и их агрегатов» и даже «библиотечного фонда».

Игорь Краснов порекомендовал прокурорам «в случае необходимости» привлекать к проверкам специалистов Росавиации и Ространснадзора, но не подменять их.

В Росавиации прокомментировать указание генпрокурора не смогли, сославшись на то, что с документом еще не ознакомились. В Минтрансе оперативно получить ответ на запрос не удалось. Собеседники «Ъ» в ряде авиакомпаний отметили, что в документе требуется четкое разграничение компетенций авиаперевозчиков и других служб, которые прокуроры намерены проверять, чтобы было ясно, «кто должен следить за центровкой груза или, например, метеорологией». А в Smartavia «Ъ» сообщили, что, хотя и не получали информации об ужесточении контроля за деятельностью перевозчиков, исходящей от генпрокурора, но считают, что «деятельность авиакомпании с точки зрения соответствия достаточно контролируется регуляторами различного уровня от национального до международного».

Сергей Машкин, Айгуль Абдуллина

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