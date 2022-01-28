Кадыров ответил Госдепу, что не имеет полномочий задерживать людей

Глава Чечни заявил, что он не имеет полномочий задерживать, осуждать и освобождать людей. Он сказал, что «ожидал более толкового заявления» от американской стороны.
Авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить.
написал Рамзан Кадыров в Telegram
Рамзан Кадыров сказал, что «прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека», Госдеп должен сам научиться их соблюдать. Глава Чечни напомнил, что США основали тюрьму в Гуантанамо, а также обвинил американских властей в расовой дискриминации и в развязывании конфликтов в Сирии и Ливии.
«Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов? …Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке», — перечислил он.
Госдеп накануне заявил, что США обеспокоены десятками сообщений о похищениях и произвольных задержаниях родственников чеченских правозащитников и диссидентов. Американское ведомство также сказало о попытках главы Чечни «очернить правозащитников и независимых журналистов». Вашингтон призвал его прекратить «преследование инакомыслящих, представителей ЛГБТКИ+, религиозных и этнических меньшинств и других людей».
На прошлой неделе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Он связал это с правозащитной деятельностью своего сына Абубакара, который работал юристом «Комитета против пыток» (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица) и уехал из России в декабре 2021 года после задержания по делу об оправдании терроризма. Рамзан Кадыров сказал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также пригрозил их родственникам «уничтожением».
В Кремле назвали слова главы Чечни его «личным мнением». Власти республики утверждают, что суд арестовал жену отставного судьи за оскорбление полицейского. Мусаеву отправили под арест на 15 суток. Ее муж и дочь после угроз господина Кадырова уехали из страны. КПП сообщил, что отъезд связан с «угрозой их жизни».
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