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03:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров ответил Госдепу, что не имеет полномочий задерживать людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США сами должны научиться соблюдать права человека. Так он ответил на призыв Госдепа освободить «всех, кто был несправедливо задержан» в Чечне. В числе задержанных была, в частности, Зарема Мусаева — жена чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева и мать правозащитника Абубакара Янгулбаева. Кадыров называет членов этой семьи «террористами».

Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни заявил, что он не имеет полномочий задерживать, осуждать и освобождать людей. Он сказал, что «ожидал более толкового заявления» от американской стороны.

Авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить.
написал Рамзан Кадыров в Telegram

Рамзан Кадыров сказал, что «прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека», Госдеп должен сам научиться их соблюдать. Глава Чечни напомнил, что США основали тюрьму в Гуантанамо, а также обвинил американских властей в расовой дискриминации и в развязывании конфликтов в Сирии и Ливии.

«Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов? …Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке», — перечислил он.

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Госдеп накануне заявил, что США обеспокоены десятками сообщений о похищениях и произвольных задержаниях родственников чеченских правозащитников и диссидентов. Американское ведомство также сказало о попытках главы Чечни «очернить правозащитников и независимых журналистов». Вашингтон призвал его прекратить «преследование инакомыслящих, представителей ЛГБТКИ+, религиозных и этнических меньшинств и других людей».

На прошлой неделе Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Он связал это с правозащитной деятельностью своего сына Абубакара, который работал юристом «Комитета против пыток» (КПП; юрлицо комитета было объявлено иноагентом в РФ, сейчас организация работает без образования юрлица) и уехал из России в декабре 2021 года после задержания по делу об оправдании терроризма. Рамзан Кадыров сказал, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также пригрозил их родственникам «уничтожением».

В Кремле назвали слова главы Чечни его «личным мнением». Власти республики утверждают, что суд арестовал жену отставного судьи за оскорбление полицейского. Мусаеву отправили под арест на 15 суток. Ее муж и дочь после угроз господина Кадырова уехали из страны. КПП сообщил, что отъезд связан с «угрозой их жизни».

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