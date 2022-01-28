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06:38 (мск), источник: РБК

FT узнала о подготовке ЕС санкций против газового сектора России

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России, который может быть активирован в случае вторжения на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

По ее данным, меры направлены на то, чтобы серьезно сократить финансирование и поставку технологий для новых российских проектов в газовой сфере.

Собеседники издания утверждают, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба «российского наступления».

FT сообщает, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России.

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Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, пишет газета. Она напоминает, что французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с «Газпромом».

США и ЕС уже заявляли о готовности ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию, в случае эскалации на Украине. «Я хочу, чтобы было предельно понятно: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, дело с “Северным потоком-2” не будет двигаться вперед», — утверждал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Подобное заявление сделала и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявляла, что у ЕС есть «широкий спектр ответов» в случае российского вторжения на Украину, включая ответы по «Северному потоку-2».

В четверг «Газпром» сообщил, что из подземных хранилищ Европы отобрано уже более трех четвертей закачанного туда летом газа (данные на 25 января). В целом европейские хранилища заполнены на 40,9%, а германские и французские — на 39%, по данным компании.

Мария Лисицына

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