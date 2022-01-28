Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

Говоря об ответе США на российские требования о гарантиях безопасности, он сказал, что там в основном «тень на плетень», но есть и конструктив в виде готовности начать диалог по контролю над вооружениями и деконфликтингу. «Хоть что-то», — сказал Сергей Лавров, напомнив, что Москва на протяжении многих лет предлагала начать договариваться по этим темам.
Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом.
Сергей Лавровглава МИД РФ
«Мы войн не хотим», — заверил Сергей Лавров.
По его словам, сейчас идет межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности, вскоре предложения по дальнейшим шагам будут представлены президенту Владимиру Путину. При этом ответ Вашингтона на предложения Москвы Сергей Лавров навал «практически образцовым» на фоне «идеологизированного ответа НАТО». Он подчеркнул, что переговоры с США и НАТО не завершены. И, в частности, сообщил, что сегодня направит в Вашингтон просьбу объяснить, как там понимают принцип неделимости безопасности, согласованный лидерами 57 стран-участниц ОБСЕ в 1999 и 2010 годах.
«В 2010 в Астане, до этого в 1999 году в Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад “выдирает” из этого пакета только один слоган — “каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы”. Но там-то это оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — напомнил он.
О том, что письма с просьбой прояснить позицию по этому вопросу будут направлены западным странам, глава МИД РФ сказал еще в четверг. Реакции же России на ответ США и НАТО оказалась сдержанной. Констатировав отсутствие сближения по вопросу о «политике открытых дверей» НАТО, и там и там подчеркнули, что Москва настроена на продолжение диалога.