Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ледяной водопад сфотографировали в Китае Замерзшая вода создала сказочный пейзаж
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
11:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире четырех российских радиостанций, отвечая на вопрос, будет ли война, заявил: «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет». В то же время он предупредил, что Россия не даст Западу «грубо наступать на свои интересы».

Источник: РИА "Новости"

Говоря об ответе США на российские требования о гарантиях безопасности, он сказал, что там в основном «тень на плетень», но есть и конструктив в виде готовности начать диалог по контролю над вооружениями и деконфликтингу. «Хоть что-то», — сказал Сергей Лавров, напомнив, что Москва на протяжении многих лет предлагала начать договариваться по этим темам.

Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

«Мы войн не хотим», — заверил Сергей Лавров.

По его словам, сейчас идет межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности, вскоре предложения по дальнейшим шагам будут представлены президенту Владимиру Путину. При этом ответ Вашингтона на предложения Москвы Сергей Лавров навал «практически образцовым» на фоне «идеологизированного ответа НАТО». Он подчеркнул, что переговоры с США и НАТО не завершены. И, в частности, сообщил, что сегодня направит в Вашингтон просьбу объяснить, как там понимают принцип неделимости безопасности, согласованный лидерами 57 стран-участниц ОБСЕ в 1999 и 2010 годах.

«В 2010 в Астане, до этого в 1999 году в Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад “выдирает” из этого пакета только один слоган — “каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы”. Но там-то это оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — напомнил он.

О том, что письма с просьбой прояснить позицию по этому вопросу будут направлены западным странам, глава МИД РФ сказал еще в четверг. Реакции же России на ответ США и НАТО оказалась сдержанной. Констатировав отсутствие сближения по вопросу о «политике открытых дверей» НАТО, и там и там подчеркнули, что Москва настроена на продолжение диалога.

Елена Черненко

 Рубль споткнулся о геополитику. Что будет с курсом дальше
МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь