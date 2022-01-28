Назарбаев лишился одного из последних постов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии «Нур Отан», сообщает в Twitter его пресс-служба. Ранее этот пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.
На съезде партии кандидатуру президента поддержали единогласно.
С такой инициативой несколько дней назад выступил сам Назарбаев, заявив, что Токаев «обладает всей полнотой власти». Он заверил также, что конфликта в политической элите Казахстана нет.
«Нур Отан» была основана в 1999 году, с тех пор Назарбаев возглавлял ее.
По словам Токаева, партия нуждается в кардинальной перестройке. Он предложил пересмотреть организационную структуру политической силы, в частности упразднить должность первого заместителя председателя партии, а вместо нее ввести позицию исполнительного секретаря, «а также других секретарей по соответствующим направлениям», передает Tengrinews.
Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 года. В марте 2019-го он подал в отставку, после чего в республике прошли выборы, которые выиграл Токаев. Однако тогда Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности, лидера «Нур Отан», члена Конституционного совета и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК) — консультативно-совещательного органа, который объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в стране.
В апреле 2021-го должность главы АНК перешла Токаеву. В начале января текущего года на фоне протестов в республике Назарбаев ушел с поста главы Совбеза, его занял нынешний президент.
27 января сенат Казахстана предложил скорректировать статус елбасы, которым обладает Назарбаев, чтобы больше не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики.
Протесты в стране начались из-за двукратного повышения стоимости сжиженного газа, основного топлива для легкового транспорта. Одним из требований демонстрантов стал уход Назарбаева из политики. Впоследствии протесты переросли в беспорядки. После их подавления три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей.
18 января Назарбаев впервые после начала протестов обратился к народу Казахстана. Он назвал себя пенсионером, заявил, что никуда не уезжал из страны, и подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти.