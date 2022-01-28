Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.
Новый закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года и принят в первом чтении в конце декабря. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроект не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.
После похищения и убийства в Костроме в начале января пятилетней девочки было решено ускорить принятие поправок о пожизненном заключении для педофилов. Документ был принят Госдумой 18 января и одобрен Советом Федерации 26 января.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.