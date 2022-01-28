Путин прокомментировал ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО», — говорится в сообщении.
Также стороны проигнорировали ключевой вопрос о том, как они планируют следовать принципу неделимости безопасности, который закреплен в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО. Согласно принципу, никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит ответы США и НАТО и определится с дальнейшими действиями.
В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подчеркнул важность соблюдения Киевом минских договоренностей, налаживания прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и правового оформления особого статуса Донбасса.
Президенты также договорились продолжить двусторонний диалог по вопросам безопасности в Европе.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны не учли некоторые озабоченности России по основным вопросам.