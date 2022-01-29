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02:19 (мск), источник: ТАСС

Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Власти США намерены в ближайшем будущем перебросить американские войска в страны Восточной Европы и НАТО. Об этом заявил в пятницу журналистам президента США Джо Байден, его слова приводит агентство Reuters.

Источник: AP 2021

«Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. На вопрос, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, Байден ответил: «Нет, не за последнюю пару часов».

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военнослужащих, но окончательное решение на этот счет еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. Во вторник Кирби в эфире телеканала CNN уточнил, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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