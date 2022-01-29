Посол Китая заявил об угрозе военного конфликта из-за позиции США по Тайваню

Китай считает Тайвань своей провинцией, но остров настаивает на своей независимости. Тайвань имеет свою конституцию, армию и правительство.
В интервью американскому Национальному общественному радио Ган заявил, что тема Тайваня «является самой большой пороховой бочкой» между Пекином и Вашингтоном. «Люди по обе стороны Тайваньского пролива — китайцы. Китай не откажется от немирных средств воссоединения», — пояснил посол.
Как подчеркнул Цинь Ган, воевать «с соотечественниками» — это «последнее, что нужно делать».
«Мы со всей искренностью сделаем все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения… Но тайваньские власти продвигаются по пути к независимости, поощряемые Соединенными Штатами», — заявил он.
Отношения между Тайванем и Китаем обострились за последние два года из-за усиления военного и дипломатического давления на остров с китайской стороны. В конце 2021 года Китай пригрозил Тайваню войной в случае, если остров будет пытаться получить независимость. Тайвань ответил, что КНР недооценивает решимость острова отстаивать свободу.