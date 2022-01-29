В Госдуме рассказали о призыве на военную службу россиян из ДНР и ЛНР

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал Водолацкий ТАСС.
Проходить службу они будут на территории России, добавил Водолацкий. По его словам, россиян из ДНР и ЛНР очень беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины, на встречах с жителями республик тема безопасности является одной из основных.
26 января вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту Владимиру Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.
Путин знает о предложении депутатов «Единой России» предоставить военную помощь самопровозглашенным республикам, но пока что не отреагировал на него, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В период с 2016 по 2020 г. гражданство РФ приняли 978 000 граждан Украины, из них порядка 470 000 жителей ДНР и ЛНР, говорил в июле прошлого года замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, решение России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент включения самопровозглашенных республик в состав России.