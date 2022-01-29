Премьер Польши заявил об отсутствии единства у ЕС по санкциям

Все страны — члены Евросоюза сходятся во мнении, что Украина должна сохранить суверенитет, однако в ЕС существуют разногласия по антироссийским санкциям на случай вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo.
По его словам, разногласия касаются масштаба санкций против России, а также оказания военной помощи Украине. «Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — подчеркнул политик.
Премьер-министр Польши также раскритиковал Германию за уклончивые заявления об отказе посылать оружие на Украину. Это «несерьезная политика при нынешних обстоятельствах», заключил он.
Моравецкий отметил, что украинский кризис является угрозой безопасности для всей Европы. Согласно его мнению, «империалистическая жажда президента России Владимира Путина» приведет его к воротам Польши.
Ранее издание Financial Times сообщило, что страны Евросоюза и Великобритания разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России на случай вторжения на Украину. По данным издания, ограничительные меры направлены на сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере.
Глава МИД Германии Анналена Бербок также говорила, что у Евросоюза есть «широкий спектр ответов» на российское вторжение, включая ответы по «Северному потоку-2».
В то же время последнюю неделю Германия находится под давлением со стороны европейских стран из-за недостаточно жесткой позиции по возможному вторжению России на Украину. Среди ключевых позиций Берлина: отказ от поставок летального оружия Киеву и неготовность к наиболее жестким санкционным мерам, в том числе отключению России от SWIFT и полному отказу от проекта «Северный поток-2».
«Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — указал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Также газета The Wall Street Journal писала, что Берлин блокирует поставку Эстонией артиллерии немецкого производства на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя отказ Германии поставлять летальное оружие Украине, заявила, что «единство не означает идентичность» позиций.