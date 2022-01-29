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15:34 (мск), источник: Российская газета

Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ. Главное

Решить проблему регистрации бездомных, усилить ответственность за пытки и упростить назначение соцвыплат для россиян на Донбассе — эти и другие важнейшие поручения Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован в субботу, 29 января, на сайте Кремля. «Российская газета» публикует главное.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин поручил решить вопрос регистрации бездомных. Кабмин совместно с региональными властями должен представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации бездомных, в том числе с использованием портала госуслуг, и реализации их прав на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.

Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за социальными выплатами через портал «Госуслуги» без указания прописки. Правительству также поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Президент рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность.

Путин поручил проанализировать до 1 мая законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Этой работой по НКО-иноагентам займется Минюст совместно с Генеральной прокуратурой и СПЧ, а по СМИ — Минюст совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и «Союза журналистов России».

Президент поручил Минпросвещения предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста.

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Администрация президента РФ должна рассмотреть и при необходимости оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете.

Верховный суд проанализирует судебную практику и при необходимости совершенствует действующие нормы по самообороне до 1 июня.

Путин поручил до 1 мая проанализировать практику применения российского законодательства по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении незаконных действий ненасильственного характера. Президент также призвал при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства.

Президент поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдается законодательство в сфере добычи китов, и при необходимости предложить поправки.

Путин поручил правительству подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь. Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Президент считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях. Для выполнения этой задачи Путин отвел срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

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