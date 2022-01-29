В Венгрии сочли нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО

Венгрия не видит необходимости в размещении на территории страны дополнительных подразделений НАТО на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного обострения между Россией и Украиной, заявил в интервью InfoRádió Arena министр обороны Тибор Бенкё.
«Наша позиция заключается в том, что в соответствии с основной целью “Программы развития обороны и вооруженных сил” Венгрия уже создала национальные силы, сформировала национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения», — сказал он (цитата по Honvédelem.hu).
По словам министра, НАТО и США ведут переговоры о размещении военных со всеми странами на восточной границе альянса и государствами, которые граничат с Украиной или Россией. «Сейчас, в сложившейся ситуации, мы не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», — заявил Бенкё.
Глава Минобороны считает, что Венгрии не грозит «непосредственная опасность». «Мы должны следить за диалогом и призывать других членов НАТО и всех действующих лиц урегулировать эту ситуацию посредством диалога», — призвал он.
Бенкё добавил, что, по оценке военных, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на страну.
24 января страны НАТО объявили о переброске кораблей, авиации и воинского контингента в страны Восточной Европы: Литву, Болгарию и Румынию. Венгрия, которая также входит в альянс, в числе этих государств не упоминалась. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США и союзники рассматривают возможность разместить военных в Румынии, Болгарии и Венгрии (по 1 тыс. в каждой из стран), чтобы продемонстрировать поддержку «перед лицом продолжающейся агрессии со стороны Москвы».
Накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказал об обращении США по поводу временного размещения американских военных в Венгрии. Он сообщил, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу ведет Минобороны, но не привел деталей.