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18:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Токаев объяснил, почему приказал стрелять на поражение во время беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что руководители правоохранительных органов во время беспорядков, возникших в начале января, опасались брать на себя ответственность за применение оружия, поэтому он взял эту ответственность на себя.

Источник: РИА "Новости"

«Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Напомним, в начале января в ряде городов Казахстана возникли протесты из-за решения властей повысить тарифы на сжиженный газ. В итоге на фоне эскалации президент заявил, что «власти не намерены вести переговоры с террористами», и приказал стрелять по демонстрантам без предупреждения.

На фоне обострения ситуации в Казахстане сменилось правительство, а также был уволен ряд чиновников, занимавших высокие посты в госкомпаниях.

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