Токаев объяснил, почему приказал стрелять на поражение во время беспорядков

«Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».
Напомним, в начале января в ряде городов Казахстана возникли протесты из-за решения властей повысить тарифы на сжиженный газ. В итоге на фоне эскалации президент заявил, что «власти не намерены вести переговоры с террористами», и приказал стрелять по демонстрантам без предупреждения.
На фоне обострения ситуации в Казахстане сменилось правительство, а также был уволен ряд чиновников, занимавших высокие посты в госкомпаниях.