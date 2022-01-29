Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Около половины россиян стали больше экономитьПри этом примерно треть опрошенных устраивает текущее финансовое положение
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
5День МЧС: самые невероятные истории спасения
21:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе назвали неэффективной дипломатию из-за Украины

Лидеры крайне правых партий Европы в совместной декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, назвали неэффективной дипломатию Европейского Союза (ЕС) в ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: AFP 2021

В декларации есть призыв «работать, чтобы гарантировать, чтобы страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений».

«Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами», — привел содержание документа евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде.

Также лидеры партий заявили о «неэффективности дипломатии ЕС». «Каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран», — отмечается в тексте документа.

Как заявил Буксаде, европейские политики выразили озабоченность ситуацией. При этом большинство партий, не считая Польши и Венгрии, находятся в оппозиции, поэтому не имеют возможности принимать решение о военном ответе.

Ранее председатель одной из крупнейших партий Германии назвал две ошибки Европы в отношениях с Россией. В интервью Die Welt глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT повлечет крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Евгения Плющенко госпитализировали
Модный дом дочери Рамзана Кадырова закрыл все магазины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь