22:33 (мск), источник: РБК
Россия по просьбе Ирландии перенесла район проведения учений ВМФ
Россия по просьбе ирландских властей перенесет район проведения учений военно-морского флота (ВМФ), которые запланированы на
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В сообщении отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу принял такое решение в качестве «жеста доброй воли», чтобы не мешать ирландским рыбакам.
Глава МИД Ирландии Саймон Конви заявил, что приветствует решение. По его словам, он обратился к Шойгу с просьбой перенести район проведения маневров ранее на этой неделе.
Конви ранее говорил, что Дублин считает нежелательным проведение учений в Ирландском море. Он указал, что сейчас «не время повышать военную активность и напряжение».
Изначально планировалось, что учения пройдут в 240 км от юго-западного побережья Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны страны.
Руководить маневрами будет главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Одной из основных задач учений Минобороны назвало «обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана». Будут проведены испытания противовоздушной и противолодочной обороны, тренировки по обнаружению условного противника. В учениях в Атлантике примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих.
Россия на фоне обострения ситуации вокруг Украины проводит и сухопутные учения. 11 января начались маневры в регионах рядом с российско-украинской границей: в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. Кроме того, в феврале российские войска примут участие в совместных учениях с армией Белоруссии «Союзная решимость».