В Чехии начали проверку после уничтожения документа о взрывах во Врбетице

Доклад подготовила Служба безопасности и информации (BIS) страны, в апреле 2021 года его передали администрации президента Милоша Земана. В отчете утверждалось, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России).
Об уничтожении документа стало известно, когда полиция запросила его для снятия отпечатков пальцев и проведения анализа ДНК, чтобы узнать, имели ли к нему доступ неуполномоченные люди. По данным издания, отчет по ошибке был уничтожен в конце ноября вместе с некоторыми другими документами.
Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж не подтвердил, но и не опроверг уничтожение документа. Однако он подчеркнул, что к нему не могли получить доступ те, кто не имеет на это права. Председатель комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак добавил, что утилизацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.
Представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью отказался от комментариев. По данным Respekt, полиция проверит, не нарушила ли администрация президента чешское законодательство.
Серия взрывов произошла на военных складах во Врбетице 16 октября 2014 года. В результате погибли два человека. В минувшем апреле чешский премьер сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к произошедшему. Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии России. Российский МИД назвал эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Помимо этого российские власти включили Чехию в список недружественных стран, который ограничивает диппредставительствам республики возможность нанимать россиян.
Земан заявлял, что версия об организации диверсии на складах во Врбетице не единственная. По его словам, силовики провели еще три расследования, в числе возможных причин назывались непрофессиональное обращение с боеприпасами при их разгрузке, сокрытие недостачи хранившихся снарядов и сокрытие факта воровства оружия.
В мае глава Минфина Чехии Алена Шиллерова заявляла о намерении потребовать от Москвы компенсацию за случившееся в размере 1 млрд крон (примерно $47 млн). При этом весной чешские власти не стали делиться деталями расследования с Россией. В сентябре Прага запросила у Москвы правовую помощь по этому делу.