CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — передает телеканал, который не раскрывает источники.
Сообщается, что накануне тысячи дальнобойщиков и других протестующих стеклись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы призывают растущую толпу к мирной акции, а полиция находится в состоянии повышенной готовности.
По сообщению телеканала, ожидается, что в ближайшие часы в центре города станет еще больше людей: дальнобойщики, инициировавшие акцию, а также их сторонники покидают пункты сбора в восточной и западной частях Оттавы, направляясь к Парламентскому холму. Отмечается, что грузовики, собравшиеся на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украшены баннерами с критикой против санитарных мер и премьера Джастина Трюдо.
Пока протест носит мирный характер, подчеркивает телеканал.