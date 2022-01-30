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04:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша готовится принять из Украины до миллиона беженцев в случае нападения России

Польша готовит переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России, сообщил замминистра внутренних дел Мацей Вонсик. Его министерство предусматривает возможность для принятия до миллиона человек.

Источник: AFP 2021

«Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе», — сказал господин Вонсик Польскому радио (цитата по УНИАН).

По его мнению, страна должна быть готова к наплыву беженцев, «которые спасаются от смерти».

Господин Вонсик сообщил, что в Польше хотят заранее решить вопросы с медобслуживанием, проживанием и питанием беженцев. Замминистра отметил, что они будут находиться под защитой Польши. Вместе с тем Мацей Вонсик призвал не паниковать. «Кажется, Путин имеет настолько важные отношения с Китаем, что он не предпримет никаких решительных шагов до окончания Олимпиады», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что СМИ создают ложное впечатление об обострении ситуации с Россией. По его мнению, уровень эскалации на границе не выше, чем был раньше. Господин Зеленский считает чрезмерной эвакуацию дипломатов со стороны ряда стран. Россия отрицает, что планирует нападать на Украину.

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