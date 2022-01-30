05:10 (мск), источник: ТАСС
Трамп считает, что некомпетентность Байдена может привести к третьей мировой войне
Экс-глава государства добавил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений.
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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может привести к третьей мировой войне. Такое мнение в субботу бывший президент США Дональд Трамп высказал на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).
«Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны», — сказал он.
Трамп добавил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений, и отметил слабое управление выводом американских войск из Афганистана.
В ходе выступления республиканец также посоветовал нынешнему главе Белого дома обратить внимание на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой и в первую очередь направлять войска туда, а не в Европу.
«Перед тем как посылать какие-либо войска для защиты границы Восточной Европы, ему следовало бы защитить нашу границу здесь, в Техасе», — сказал Трамп. «Перед тем как наши лидеры будут вести разговор о вторжениях в другие страны, им необходимо остановить вторжение в нашу страну», — заключил экс-президент.