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07:53 (мск), источник: ТАСС

В США не видят признаков возможного участия Китая в эскалации ситуации на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби полагает, что КНР учитывает «усиление изоляции» России случае вторжения на Украину.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока что не видят признаков, что Китай каким-либо образом будет вовлечен в эскалацию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в опубликованном в субботу интервью американской журналистке Грете ван Састерн, которое будет показано в ее телепередаче «Фул кот прес» в воскресенье.

«Мы не видим признаков, что Китай будет вовлечен в это в какой-либо значимой роли», — сказал он.

Представитель американского ведомства также утверждал, что в случае вторжения России на Украину, помимо экономических санкций, будет «усиливаться изоляция» российской стороны. «Я полагаю, что китайцы это также учитывают», — считает он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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