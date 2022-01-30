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08:27 (мск), источник: ТАСС

Трамп раскритиковал телефонный разговор Байдена с Зеленским

Экс-президент США раскритиковал нынешнего лидера страны за то, что тот перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону, чем спровоцировал снижение уважения с США и НАТО.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор нынешнего лидера страны Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого украинский лидер якобы просил не нагнетать обстановку вокруг российского «вторжения».

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«Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: “Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся”. Вы можете в это поверить?» — заявил в субботу Трамп на выступлении перед своими сторонниками в городе Конро (штат Техас).

Трамп также раскритиковал Байдена за то, что тот перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону, чем спровоцировал снижение уважения с США и НАТО. Экс-президент подчеркнул, что он настаивал на том, чтобы союзники в Европе сполна платили за свою безопасность. «Когда Байден пришел к власти, для многих стран это стало сигналом, что вернулись старые добрые дни, когда можно было пользоваться США», — отметил он.

Ранее американские СМИ сообщили ряд подробностей о разговоре президентов США и Украины 27 января, стенограмма которого не публиковалась. Зеленский якобы критиковал Байдена за нагнетание ситуации вокруг предполагаемого вторжения России на Украину и просил передать новые образцы вооружений, но получил отказ. В Киеве позднее опровергли эти сообщения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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