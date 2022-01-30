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08:32 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР близка к нарушению моратория на пуски МБР, заявил глава Южной Кореи

СЕУЛ, 30 янв — РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) в воскресенье намекнул на возможность в ближайшем будущем пуска КНДР ракеты большой дальности и заявил, что Северная Корея близка к нарушению установленного ею самой моратория на пуск таких ракет и проведение ядерных испытаний, сообщили в президентской администрации.

Источник: © РИА Новости

Южнокорейские военные в воскресенье сообщили, что КНДР произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета — две тысячи километров.

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«Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория», — сказал президент. Он отметил, что в 2017 году за пуском КНДР баллистических ракет средней дальности последовали пуски МБР. Тогда они тоже производились из провинции Чагандо.

Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

Ранее в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном «по собственной инициативе», и изучить вопрос возобновления «всей временно приостановленной деятельности».

Ряд СМИ и экспертов интерпретировали это заявление как намерение в условиях зашедшего в тупик диалога с США перестать придерживаться моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которого она добровольно придерживается с конца 2017 года.

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