11:02 (мск), источник: РБК
Патрушев назвал полной нелепостью угрозу Украине со стороны России
По словам секретаря Совбеза, Россия не хочет войны на Украине, а те западные страны, которые ее навязывают, «преследуют свои корыстные устремления».
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Утверждения о том, что Россия якобы угрожает Украине, являются «полной нелепостью». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает «РИА Новости».
«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость. Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет», — сказал он и добавил, что американские официальные лица напротив, продолжают заявлять об угрозе и «готовы драться до последнего украинца».
Новый виток эскалации на границах Украины продолжается с осени прошлого года, когда ряд СМИ, а затем и лидеры западных государств начали выражать опасения из-за возможного вторжения России в соседнюю страну. В середине января, после неудачных переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности, западные дипломаты начали покидать посольства на Украине, а НАТО объявило о переброске войск в страны Восточной Европы.
В России неоднократно опровергали информацию о стягивании войск и подготовке вторжения на Украину. 28 января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но игнорировать свои интересы при этом не будет. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим», — сказал он.
О том, что Россия не желает вооруженных конфликтов, ранее также говорил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва выступает за то, чтобы решать вопросы политико-демократическими средствами, но стране нужны «ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии», в этом и заключается смысл российских предложений, направленных Вашингтону и Брюсселю.
В то же время на большой пресс-конференции Путин предположил, что появление публикаций на тему предстоящей «войны» между Россией и Украиной может быть сигналом о готовности Киева к операции против Донбасса. По его словам, Россия не может жить «с постоянной оглядкой» и ждать, когда с этой стороны «долбанут».