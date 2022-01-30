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15:01 (мск), источник: ТАСС

Великобритания вдвое увеличивает численность войск в Эстонии в составе НАТО

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье статье главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в газете The Daily Telegraph.

Источник: AP 2021

«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales на случай, если напряжение будет нарастать. Мы больше всех в Европе из стран НАТО тратим средств на оборону, а потому мы готовы разместить наши силы», — отметила руководитель британского внешнеполитического ведомства.

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В то же время Трасс призвала искать дипломатические варианты снижения напряженности в Европе.

«У нас серьезные намерения улучшить безопасность для всех. На неделе США и НАТО вынесли на обсуждение субстантивные предложения в ряде сфер, чтобы повысить транспарентность и снизить риски. Вместе мы призываем Россию сесть за стол переговоров на основе ключевых принципов свободы, демократии и верховенства права. Альтернативный путь может обернуться трагедией: вторжение неизбежно приведет к большим страданиям и серьезным экономическим последствиям посредством санкций», — указала она.

«Мяч на российской стороне. Я продолжу обсуждение темы с нашими союзниками и напрямую с Москвой для поиска дипломатического решения. Но я также готова предпринять необходимые шаги, чтобы объяснить, какими будут последствия от продолжающейся воинственности», — написала Трасс.

В настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых около 900 являются подданными королевства. Теперь число британских военнослужащих в республике увеличится до 1,8 тыс. Кроме того, 140 британских военнослужащих сейчас числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США. Решение разместить батальоны НАТО в Эстонии и Польше, а также в Латвии и Литве было принято на саммите организации в Варшаве в 2016 году.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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