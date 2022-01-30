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15:47 (мск), источник: РБК

Киев назвал провокацией поручение Путина о выплатах в ДНР и ЛНР

Киев рассматривает поручение президента России Владимира Путина о социальных выплатах российским гражданам, постоянно проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), как нарушение украинского суверенитета. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство считает, что эта инициатива направлена на «продолжение принудительной интеграции населения оккупированных территорий в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство».

Министерство указало, что поручение по выплатам было дано во время роста напряженности вокруг границ Украины. В Киеве считают, что оно «не способствует дипломатическим усилиям» по деэскалации ситуации.

МИД счел действия России «гибридной провокацией» и потребовал отменить принятое решение.

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Украина называет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вышедшие из-под контроля Киева после образования самопровозглашенных ДНР и ЛНР, временно оккупированными территориями.

29 января Путин поручил рассмотреть до 1 мая вопрос о перечислении социальных выплат и льгот живущим в ДНР и ЛНР россиянам через портал государственных услуг без предоставления данных о прописке в России.

Ранее 11 депутатов-коммунистов предложили главе государства признать самопровозглашенные республики, чтобы избежать «геноцида» на их территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал не предпринимать шагов, которые могут усилить напряженность вокруг Украины, так как ситуация и так «напряженная и чувствительная». В Кремле попросили авторов не зарабатывать на этом политических очков.

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