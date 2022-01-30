Киев назвал провокацией поручение Путина о выплатах в ДНР и ЛНР

Ведомство считает, что эта инициатива направлена на «продолжение принудительной интеграции населения оккупированных территорий в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство».
Министерство указало, что поручение по выплатам было дано во время роста напряженности вокруг границ Украины. В Киеве считают, что оно «не способствует дипломатическим усилиям» по деэскалации ситуации.
МИД счел действия России «гибридной провокацией» и потребовал отменить принятое решение.
Украина называет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вышедшие из-под контроля Киева после образования самопровозглашенных ДНР и ЛНР, временно оккупированными территориями.
29 января Путин поручил рассмотреть до 1 мая вопрос о перечислении социальных выплат и льгот живущим в ДНР и ЛНР россиянам через портал государственных услуг без предоставления данных о прописке в России.
Ранее 11 депутатов-коммунистов предложили главе государства признать самопровозглашенные республики, чтобы избежать «геноцида» на их территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал не предпринимать шагов, которые могут усилить напряженность вокруг Украины, так как ситуация и так «напряженная и чувствительная». В Кремле попросили авторов не зарабатывать на этом политических очков.