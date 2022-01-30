В сенате США пригрозили ввести санкции против России «авансом»

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — указал он.
Его коллега по комитету, республиканец Джим Риш, подтвердил, что итоговый вариант может сочетать немедленные и оставленные на потом санкции.
При этом Менендес призвал сохранить в пакете санкций возможность отключения России от системы SWIFT.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о «вторжении» злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.