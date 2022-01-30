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19:43 (мск), источник: © РИА Новости

В сенате США пригрозили ввести санкции против России «авансом»

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить превентивно, заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN.

Источник: AFP 2021

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — указал он.

Его коллега по комитету, республиканец Джим Риш, подтвердил, что итоговый вариант может сочетать немедленные и оставленные на потом санкции.

При этом Менендес призвал сохранить в пакете санкций возможность отключения России от системы SWIFT.

Вбросы о «вторжении»

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.

Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о «вторжении» злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

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