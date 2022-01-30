Боррель заявил о разработке ЕС мер против стратегических амбиций России

«Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьезный ущерб для российской экономики и финансовой системы. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций», — заявил он.
Боррель считает, что Россия на международной арене ведет «войну нервов». Дипломат указал, что в ЕС озаботились не только разработкой санкций, но и усилением своей энергетической устойчивости «за счет сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа», если с российской стороны последуют перебои.
Кроме того, дипломат пообещал «соответствующую реакцию» на решение России расширить черный список невъездных лиц. Речь идет об объявленном 28 января российским МИДом запрете на въезд в Россию руководителям «отдельных европейских ЧВК» (частных военных компаний), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти стран Евросоюза. По мнению Борреля, такое действие со стороны российских властей «подпитывает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации».
ЕС готовит пакет санкций в отношении России из-за обострения ситуации вокруг Украины. При этом единства относительно ограничительных мер среди стран-членов Евросоюза нет. 29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo рассказал, что разногласия касаются масштаба санкций против России, а также оказания военной помощи Украине.
Как писала Financial Times, ЕС разрабатывает санкции против энергетического сектора России, в том числе против новых газовых проектов. Но по информации Bloomberg, пакет, включающий подобные ограничения, не согласна поддержать Германия. Однако страна согласна ввести санкции против российских банков, госпредприятий и олигархов.
Другим спорным вопросом при обсуждении санкций стало отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Издание Euractiv сообщало, что «оппозиция во главе с Германией» сняла c рассмотрения этот вопрос.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января заявил, что введение санкций может стать поводом для разрыва отношений России и Запада в том случае, если будет принят пакет, «сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом». Лавров выразил сомнение, что такое развитие событий будет «в чьих-то интересах».