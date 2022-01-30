Нуланд допустила переговоры Лаврова и Блинкена на следующей неделе

«Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — сказала Нуланд.
26 января США и НАТО передали письменные ответы на российские предложения о гарантиях безопасности. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, американский ответ включает опасения США и их союзников по поводу действий России, «оценку тем, вызывающих обеспокоенность у России, по существу и наши собственные идеи в областях, где мы смогли бы найти общие точки соприкосновения». Среди последних он назвал размещение наступательных ракетных систем на Украине, военные учения и маневры в Европе, потенциальные меры по контролю над вооружениями, более высокий уровень транспарентности.
Блинкен сообщил, что в ближайшие дни у него запланирован разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что альянс продолжит придерживаться политики «открытых дверей» и будет уважать любой выбор Украины. Это не устраивает Москву, которая настаивает на отказе НАТО от продвижения на восток. Столтенберг, как и Блинкен, назвал сферы, в которых союз мог бы взаимодействовать с Россией, в том числе восстановление офисов в Москве и Брюсселе, установление контактов между военными и создание гражданской линии экстренной связи.
Как заявил Лавров, ответ Соединенных Штатов позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но о второстепенных вопросах. «По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет», — признал он. Сейчас Москва прорабатывает ответ США.