01:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Германию склоняют к европейскому единству
Партии канцлера предстоит определиться в отношении России.
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В понедельник руководство правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) соберется на закрытую встречу. Главная цель — выработка единой и четкой позиции по кризису вокруг Украины. Германию обвиняют в подрыве единства Запада, намеренного ввести против России максимально жесткие санкции в случае ее вторжения на Украину. Критика в адрес правительства Германии звучит не только со стороны ее союзников, в первую очередь США, но и от политической оппозиции внутри страны. Теперь партии канцлера Олафа Шольца придется искать баланс между российско-германским сотрудничеством и авторитетом Берлина на Западе.
На фоне растущего напряжения на восточном направлении больше всего разногласий вызывает судьба газопровода «Северный поток-2» (СП-2) в случае начала вооруженного конфликта на Украине. По данным аналитического центра ICIS, в декабре 2021 года около трети запасов газа ФРГ приходилось на поставки из России. Эксперты полагают, что в связи с отказом Германии от атомной энергетики и угля ее зависимость от российского экспорта может существенно возрасти. Тем более после запуска СП-2. «Природный газ будет незаменим в переходный период», — следует из коалиционного договора нового правительства, подписанного в ноябре 2021 года. Переход на возобновляемые источники энергии уже дорого обходится жителям Германии, которые вынуждены оплачивать самые высокие счета за электроэнергию в Европе.
«Берлин, вероятно, единственная столица, которая может повлиять на поведение Кремля, потому что Германия играет ключевую роль в ЕС — как с точки зрения дипломатии, так и экономической мощи, — рассказал в интервью журналу Der Spiegel эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес.— Но в Кремле видят, что Германия во главу угла по-прежнему ставит газ. Поэтому немцы не готовы встать и сказать, что с них хватит». В действительности Олаф Шольц долгое время воздерживался от комментариев насчет возможных санкций против России. Лишь в середине января он заявил, что в случае вооруженного вторжения на Украину Германия будет готова «применить любые меры». Но что конкретно войдет в санкционное меню, канцлер не сообщил.
Тезис о нерешительности и даже слабости ФРГ в вопросе урегулирования украинского кризиса получает все большее распространение в американских и европейских политических кругах, о чем свидетельствуют и последние заявления немецких дипломатов.
«Берлин, у нас проблема» — так Эмили Хабер, посол Германии в Вашингтоне, начала в понедельник, 24 января, конфиденциальное послание в МИД ФРГ, о котором стало известно Der Spiegel. Далее она рассказала, что Германия из-за своей сдержанности дискредитирует себя в США, заслужив там репутацию «ненадежного партнера». По ее словам, германское правительство в Конгрессе рассматривают как «санкционный тормоз», причем такое поведение официального Берлина объясняют желанием получать дешевый газ из России.
И этот принцип «не должен нарушаться при первом же конфликте», подчеркнул сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Единственное, на что расщедрился Берлин, была поставка 5 тыс. касок для украинских военнослужащих, в то время как Киев запросил 100 тыс. единиц снаряжения.
Такая политика Германии не вполне соответствует ожиданиям партнеров по Североатлантическому альянсу, которые уже на прошлой неделе объявили о намерении перебрасывать свои войска в Восточную Европу. Озабоченность по этому вопросу выразил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, состоявшейся еще 19 января. «Очень важно, чтобы все в НАТО были на одной волне. И это то, чему я уделяю много времени, — сказал он.— Но в НАТО существуют разногласия насчет того, что разные страны готовы делать в зависимости от ситуации — в какой степени они готовы действовать». Намек господина Байдена явно относился в первую очередь к Германии.
Правительство Олафа Шольца подвергается критике и внутри страны. Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал курс канцлера на российском направлении неэффективным и заявил, что в его «нерешительной и противоречивой позиции по украинскому вопросу чувствуется глубокая неуверенность». Политик предлагает свое видение «новой восточной политики». Он считает, что «Россия была и остается европейской страной», и призывает найти способ реинтегрировать ее в европейский порядок в долгосрочной перспективе.
Стоит отметить, что, согласно последнему опросу немецкого телеканала ZDF, рейтинг СДПГ и оппозиционного блока партий ХДС/ХСС почти сравнялся впервые после выборов и составил 25% и 24% соответственно. Причем партия Шольца заметно сдала позиции именно в последние две недели. И это еще один сигнал, который подчеркивает необходимость выработки нового, однозначного и четко сформулированного курса германского правительства.
Павел Цуканов