03:27 (мск), источник: РБК
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты
КНДР в понедельник подтвердила, что в воскресенье провела запуск баллистической ракеты Hwasong-12, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК.
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Целью пуска стала «оценка произведенного снаряда». В результате «точность, безопасность и эффективность» ракеты были подтверждены, отмечает ЦТАК.
О том, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд, накануне сообщили японские и южнокорейские военные. Пуск стал седьмым в этом году. В обеих странах предположили, что снаряд был баллистической ракетой.
Представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что снаряд пролетел около 800 км, максимальная высота полета составила около 2 тыс. км. По данным южнокорейских военных, ракета достигла скорости, в 16 раз превышающей скорость звука. Военные уже тогда указали, что ракета напоминает испытанную КНДР в 2017 году Hwasong-12. Запуск предположительно был осуществлен из района провинции Чагандо.
Япония и Южная Корея созвали заседания советов национальной безопасности, причем во второй стране его впервые за год возглавил президент Мун Чжэ Ин.
Правительство Японии выразило КНДР протест. Мацуно заявил, что действия республики нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу безопасности страны, региона и международного сообщества.
Южная Корея выразила обеспокоенность тем, что Пхеньян приблизился к отмене добровольного моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби после очередного ракетного пуска заявил о готовности США к переговорам с Северной Кореей и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.
13 января Соединенные Штаты предложили ввести новые санкции по линии ООН из-за участившихся ракетных пусков КНДР: Вашингтон подчеркнул, что каждый из них нарушает резолюции Совбеза. Первый такой документ был принят в 2006 году и подразумевал запрет на ввоз в Северную Корею и вывоз из нее ракет, материалов и технологий для их производства. Впоследствии пакет санкций расширялся.
Hwasong 12 — межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности. Впервые ракету такого типа КНДР испытала в мае 2017 года. Тогда дальность полета ракеты составила 787 км, высота — более 2 тыс. км.