Посол Украины опровергла сообщения о «напряженности» в отношениях с США

Как сообщал на минувшей неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, Белый дом недоволен тем, что официальный Киев «преуменьшает угрозу» якобы возможной эскалации со стороны России. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала такие планы.
Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украина «без особой благодарности» принимает помощь со стороны США, указывал телеканал.
«Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определенные дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — сказала Маркарова в интервью телеканалу CBS, комментируя данные публикации.
Дипломат подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно в течение последнего года, были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.