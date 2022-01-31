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06:54 (мск), источник: РБК

Times узнала о планах Лондона заморозить активы российских энергокомпаний

Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения на Украину, сообщили источники The Times в правительстве королевства.

Источник: AFP 2021

Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, пишет газета. Власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

Ожидается, что проект документа о санкциях будет представлен членам парламента уже 31 января.

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В эфире Sky News глава МИД Лиз Трасс рассказала, что в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Законопроект, по ее словам, позволит Британии «бить по более широкому спектру целей». Нынешнее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю».

У предприятий и людей, которые «служат опорой российского государства» и на которых нацелен законопроект, «не получится спрятаться», подчеркнула министр.

В ответ на вопрос о том, не ударят ли такие меры по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Ранее The Telegraph узнало, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT и санкции против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг Украины.

Financial Times сообщала, что страны ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России в случае вторжения. По данным источников издания, меры будут направлены на сокращение финансирования и поставок технологий в этой сфере. Газета отметила, что такие санкции могут навредить и западным компаниям, которые инвестируют в российские газовые проекты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Джонсон снова заявит о «необходимости того, чтобы Россия отступила и действовала дипломатично».

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